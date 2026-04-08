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鄭麗文訪陸︱率國民黨訪問團拜謁中山陵

兩岸熱話
更新時間：10:12 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:08 2026-04-08 HKT

國民黨主席鄭麗文今日（8日）上午率領訪問團，到訪南京中山陵並舉行拜謁儀式。這是繼2016年後，再有國民黨主席率團訪問大陸。

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4月7日，國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。 新華社
4月7日，國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。 新華社
鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪行程。 新華社
鄭麗文率團抵達上海開啟大陸參訪行程。 新華社
中共中央台灣工作辦公室主任宋濤在機場迎接鄭麗文。 新華社
中共中央台灣工作辦公室主任宋濤在機場迎接鄭麗文。 新華社

 

中山陵坐落於南京市東郊紫金山，為國民黨創始人孫中山先生的陵寢。孫中山於1925年在北京逝世，其後於1929年安葬於此。拜謁中山陵向來是國民黨主席訪問大陸的重要行程。

據悉，鄭麗文此次訪問行程為期六天，除江蘇南京外，訪問團還將轉往上海及北京訪問。

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