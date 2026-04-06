清明食品│台灣高雄134人吃春卷集體中毒 地檢署調查

台灣同福建閩南的傳統一樣，都會在清明時節吃春卷（又稱潤餅），但高雄市正義市場前日（4日）爆發春卷餡料中毒事件。據高雄市衛生局最新掌握，中毒人數上升至134人，全案已移送地檢署偵辦。

清明節前後，閩南、潮汕及台灣等地居民會以潤餅來祭祖，之後家族成員圍據一桌，食用者挑選自己喜愛菜色加上花生粉與砂糖和海苔以潤餅皮包裹後食用。

綜合《聯合報》等台媒報道，高雄市正義市場內一家攤販售的外賣春卷出現食安問題，數十名消費者4日食用後急診就醫，有人發燒、有人上吐下瀉，多人住院觀察，而且就醫人數持續上升，直至今天已經突破百人，134人分別在10家醫院接受治療。

衛生局表昨日早上前往稽查春卷的食材，包括豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、肉絲、香腸、豆乾及糖粉、花生粉等。衛生局表示，經流行病學初步研判，該攤商販售食品存有重大疑慮，已依法勒令其暫停營業。