Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯文哲痛斥賴清德「沒有用的」 誓言拒屈服投降

兩岸熱話
更新時間：23:35 2026-03-29 HKT
發佈時間：23:35 2026-03-29 HKT

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等案，一審被判囚17年、褫奪公權6年，民眾黨周日（29日）下午2時在凱達格蘭大道舉辦「上凱道討公道」集會遊行。柯文哲上台致詞時表示，一審宣判後，很多人關心他的政治前途，「坦白說我已經是阿北了，67歲了，我現在關心的是台灣未來跟民眾黨未來」。

相關新聞：前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）

柯文哲提及，台灣要擺脫藍綠兩黨惡鬥，台灣要有新政治，民眾黨就很重要，今天此案並非針對他個人，真正目的是要摧毀台灣新政治發展，在此困難時刻，「我要拜託大家參加民眾黨，一起努力給台灣未來新的希望，我們要讓賴清德知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草。」

柯文哲離場後再走到第二次舞台，在小草包圍之下，大喊絕不投降、絕不屈服」，並大喊「賴清德沒有用的！我不會屈服，我不會投降！」

主辦單位一度宣布現場突破8萬人、線上收看超過10萬人。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
01:14
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
突發
6小時前
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
影視圈
6小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
13小時前
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
00:38
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
突發
6小時前
外賣騎手疑闖紅燈捱撞，同車女友左小腿整隻飛脫。
恐怖車禍︱河北外賣騎手疑闖紅燈捱撞 同車女友左小腿飛脫
即時中國
13小時前
車婉婉兒子9歲生日近照顏值飆升 混血俊俏樣型過爸爸 合照揭爺爺嫲嫲都係靚人
車婉婉兒子9歲生日近照顏值飆升 混血俊俏樣型過爸爸 合照揭爺爺嫲嫲都係靚人
影視圈
7小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
10小時前
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
10小時前
民調結果顯示，特朗普支持率跌至36%，為重返白宮以來最低。美聯社
伊朗局勢︱美以發動戰事滿月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？
即時國際
6小時前
車路士戰績差+戰術不合，傳高爾彭馬欲返家鄉或轉投曼聯。
英超｜車路士戰績差+戰術不合 傳高爾彭馬欲返家鄉或轉投曼聯
足球世界
9小時前