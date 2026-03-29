柯文哲痛斥賴清德「沒有用的」 誓言拒屈服投降

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等案，一審被判囚17年、褫奪公權6年，民眾黨周日（29日）下午2時在凱達格蘭大道舉辦「上凱道討公道」集會遊行。柯文哲上台致詞時表示，一審宣判後，很多人關心他的政治前途，「坦白說我已經是阿北了，67歲了，我現在關心的是台灣未來跟民眾黨未來」。

相關新聞：前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）

柯文哲提及，台灣要擺脫藍綠兩黨惡鬥，台灣要有新政治，民眾黨就很重要，今天此案並非針對他個人，真正目的是要摧毀台灣新政治發展，在此困難時刻，「我要拜託大家參加民眾黨，一起努力給台灣未來新的希望，我們要讓賴清德知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草。」

柯文哲離場後再走到第二次舞台，在小草包圍之下，大喊絕不投降、絕不屈服」，並大喊「賴清德沒有用的！我不會屈服，我不會投降！」

主辦單位一度宣布現場突破8萬人、線上收看超過10萬人。