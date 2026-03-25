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國台辦稱和平統一後台灣基建將大躍進　「民眾可自駕到北京」

兩岸熱話
更新時間：13:40 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-25 HKT

國務院台辦今日（25日）例行記者會上，發言人朱鳳蓮回應有傳媒記者提出，大陸去年10月提出統一後台灣會有「七個更好」，其中就包括「和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣基礎設施建設會更好」的詳情。

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發言人朱鳳蓮表示，統一之後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支援。台灣地區的交通、能源、農林、水利、都市更新等基礎設施將重建與升級，台灣同胞的生活必將因此獲得更大的便利。

朱鳳蓮指出，大陸可以幫助迅速建成環島高鐵，建造更多連接本島東西部的高速鐵路，兩岸基礎建設聯通將逐步變成現實。例如，可以共同建造研究多年的海峽快速通道，讓天塹變通途，台灣民眾到時候就可以從本島出發，沿著京台高速公路自駕到北京遊覽。總之，和平統一將是台灣基礎建設、新型基礎設施煥然一新的起點。

朱鳳蓮強調，希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣，追求兩岸和平統一，讓自己工作生活的家園更暢通、更便捷、更美好。

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