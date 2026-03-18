台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室

台灣台中市西區五權西路一處出租套房，今日（18日）晚上驚傳命案。一對年齡相若的男女情侶，分別是30歲的張男與方女，被發現陳屍於套房浴室內，兩人身上均有明顯血跡。警方初步不排除是有人殺人後再自盡的兇案。

據了解，女方老闆發現其沒有按時上班，遂聯絡親友上門尋找。友人遲遲未能聯絡上兩人，感事態有異，於是報警求助。警消人員於今晚接報破門而入後，赫然發現兩人已在屋內明顯死亡。

警方初步勘查現場，發現套房的門窗均緊閉，並無外力介入的跡象，但在房內發現血跡。鑑於現場情況，警方不排除是情侶其中一方動手行兇，繼而輕生的可能性。

台中市第一警分局表示，目前已封鎖命案現場，鑑證小組已到場進行詳細採證工作，並正調閱附近監視器畫面，追查一切相關可疑線索，以釐清案情真相。