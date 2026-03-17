基隆父焗死3個月喊爆兒子 藏屍6年丟棄判刑2年

台灣基隆有父親因3個月大的兒子哭喊不停，用抱枕焗死他，再藏入行李袋6年，因另結新歡，將兒屍帶到山野丟棄。案件揭發後，狠父只以過失致死、遺棄屍體2罪判刑2年，緩刑4年，遭檢方上訴，最高法院今終審判撤銷緩刑，被告需入獄2年。

另結新歡始棄屍

綜合台媒報道，現年33歲的被告黃男，因兒子於2023年底適齡未入讀小學，遭調查後，揭發黃男兒子已在6年前死亡。

案情指，黃男與前妻生下死者後，因死者哭喊不停，黃男不勝其煩，將當時3個月大的兒子用抱枕焗死，再放入行李袋中收藏6年。

至另結新歡後，黃男始將兒子屍體，帶回基隆老家附近的山野丟棄。

黃男被捕後，遭控以過失致死、遺棄屍體2罪，初審判刑2年，緩刑4年。控方上訴後，高院撤銷緩刑，全案又再上訴。最高法院17日判決，駁回被告上訴，不准緩刑，黃男需要囚禁2年，全案定讞。