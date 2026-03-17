Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

基隆父焗死3個月喊爆兒子 藏屍6年丟棄判刑2年

兩岸熱話
更新時間：18:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-17 HKT

台灣基隆有父親因3個月大的兒子哭喊不停，用抱枕焗死他，再藏入行李袋6年，因另結新歡，將兒屍帶到山野丟棄。案件揭發後，狠父只以過失致死、遺棄屍體2罪判刑2年，緩刑4年，遭檢方上訴，最高法院今終審判撤銷緩刑，被告需入獄2年。

另結新歡始棄屍

綜合台媒報道，現年33歲的被告黃男，因兒子於2023年底適齡未入讀小學，遭調查後，揭發黃男兒子已在6年前死亡。

案情指，黃男與前妻生下死者後，因死者哭喊不停，黃男不勝其煩，將當時3個月大的兒子用抱枕焗死，再放入行李袋中收藏6年。

至另結新歡後，黃男始將兒子屍體，帶回基隆老家附近的山野丟棄。

黃男被捕後，遭控以過失致死、遺棄屍體2罪，初審判刑2年，緩刑4年。控方上訴後，高院撤銷緩刑，全案又再上訴。最高法院17日判決，駁回被告上訴，不准緩刑，黃男需要囚禁2年，全案定讞。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
7小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
22小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
7小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
7小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
10小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津校收生不足16人 將獲派0班
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班
教育新聞
3小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
4小時前