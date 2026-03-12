Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國民黨主席鄭麗文：或4至6月與習近平會面

兩岸熱話
更新時間：17:32 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-12 HKT

國民黨主席鄭麗文早前提到希望在今年上半年赴大陸與中共總書記習近平會面。鄭麗文12日接受台媒專訪時說，時間可能落在4、5、6月，國共兩黨目前仍在磋商。

相關新聞：法鼓山撞鐘︱鄭麗文握繩現離奇抖動惹熱議 國民黨 ：受到神明感召︱有片

鄭麗文接受廣播節目專訪時說，兩岸融冰交流與「習鄭會」並不像外界所想困難，只有透過具體行動證明，只要支持「九二共識」、反對「台獨」就可以達成，各種和平的榮景與紅利，都在等著大家。

對於有媒體民調顯示4成8的台灣民眾認為國民黨「親北京」，鄭麗文表示，這反映國民黨很平衡，「大家感覺到國民黨既親中，可是又沒有太親中，既親美，也沒有太反美，反而是一個比較中道平衡的態度」，她解讀為好現象。

