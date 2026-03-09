IG擁萬粉｜散布病人不雅照嘲諷 台辣妹護士被踢爆後辭職 

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區一名廖姓護士，因身材火辣而在IG社交平台擁有上萬粉絲，近日卻被揭發長期在深切治療部（ICU）內偷拍重症病危患者，甚至將病人的嘔吐物、血液、糞便等不堪畫面，配上「屎流成河」、「死白目」等羞辱性文字後上傳網絡。她更被指控欺凌新同事，並在工作期間身穿制服推銷個人副業。事件曝光後，該護已被院方停職後自行辭職。

長年偷拍重症病人 嘲諷辱罵無底線

據台灣傳媒報道，年約30歲的廖姓護士在仁愛院區深切治療部已任職約7年。她憑藉甜美外貌及火辣身材，在IG吸引大量追蹤者。然而，有知情人士近日向院方及傳媒投訴，指她長期濫用職權，偷拍院內處於危殆狀態、身上插滿喉管的重症病人，包括病人失禁後糞便溢滿病床的噁心畫面。

台護士廖婉如常在IG分享辣照，吸引上萬粉絲追蹤。老師她犯規 IG

更令人髮指的是，廖女在發布這些嚴重侵犯病人私隱的相片時，竟配上大量戲謔及辱罵字句，例如怒罵病人「死白目」、「躁動到靠北！我真的只差沒有殺了他」，甚至寫下「來人！把我常用的那把槍拿來」等冷血言論。除了病人，其家屬及新來的同事亦是其偷拍及辱罵的對象，她曾針對病人家屬寫下「智障都去吃屎」等惡毒字句。

欺凌新同事 院內拍片經營副業

投訴人亦指控廖女仗着資深，長期對新同事進行職場欺凌，不但偷拍其工作情況並配以「腦袋裝賽（屎）嗎」、「怎麼不去吃一吃」等侮辱性綽號發布，更要求其他同事不准向新人提供協助，令新人恐慌之餘，亦置病人安全於不顧。

此外，廖女更被發現在上班時間，身穿印有名牌的護士制服，在病房內自拍影片，大肆宣傳其兼職的減肥產品，公然經營副業，行徑極度離譜。

院方：已辭職 將從嚴究責

台北市立聯合醫院方面回應事件時表示，接獲舉報後已立即展開調查，並將涉事護士停職。該名護士其後已於2月20日自行辭職。院方強調，初步查證後，認為其行為已違反醫事人員專業倫理及內部管理規範，將依調查結果從嚴究責，絕不寬貸。至於職場欺凌部分，院方稱將持續訪查以釐清真相。