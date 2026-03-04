伊朗局勢｜台胞找大陸方撤離「有風險」？國台辦轟民進黨當局冷血
國台辦4日召開農曆年後首次例行記者會，被問到近日美國、以色列對伊朗發動軍事行動。大陸外交部與使領館提醒需要撤離的台胞可以進行登記，民進黨方面稱找大陸方面撤離「有風險」。對此國台辦發言人張晗表示，在事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局仍將政治圖謀置於民眾生命安危之上，強調台胞需要協助可隨時聯繫大陸駐當地使領館。
張晗表示，台灣同胞是中國公民，是骨肉鄉親。從利比亞、葉門、蘇丹撤僑，到以哈衝突爆發和海外台胞遭遇颱風、地震等危險，都與當地台胞保持緊密聯繫，及時提供協助，也將一如既往採取一切必要措施，保護包括台灣同胞在內的中國公民的安全，強調台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館。
張晗表示，在事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨仍一味政治操弄，喪失良知、泯滅人性。最害怕見到的就是「兩岸一家親」、患難見真情，竭力將政治圖謀置於民眾生命安危之上。其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。
美國與以色列聯手對伊朗發動轟炸，隨即引發伊朗報復行動，引發各國緊急撤僑，中國駐以色列使館允許台灣人持「台胞證」登記撤離。稍早有台灣有官員示警，台灣人若傻傻當自己是中國人、自我標籤為「伊朗盟友」，等同跟民主陣營過不去，並將自己置入高度風險中。
