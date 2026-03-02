陳志被捕︱台拍賣太子集團12.8億元資產 「四大神獸」超跑被秒搶

國際電騙組織太子集團創辦人陳志已被遣返中國待審，太子集團涉嫌犯罪所得的資產也在多地遭凍結。台灣今日將扣押自太子集團的33輛「四大神獸」超級跑車、頂級名牌手袋、球鞋等奢侈品拍賣，估值達50億新台幣（約12.8億港元），拍賣會一開始，其中4輛超跑便被「秒殺」遭買家搶走。



據中時新聞報道，太子集團被凍結的資產拍賣，由台灣法務部行政執行署台北分署負責執行，當中包括33輛名貴汽車，例如被稱為「四大神獸」的法國極致手工打造的BUGATTI Chiron Sport、法拉利旗艦超跑FERRARI LaFerrari、麥拿倫經典之作Mclaren P1，以及兼具機能與美學的保時捷PORSCHE 918 Spyder。

台灣將扣押自太子集團的名貴資產拍賣。中時

拍賣會在2日上午10時30分於台灣警察專科學校舉行，拍賣一開始，第一台車第19標的「廠牌Porsche車型：911 GT3 RS」1120萬元（約286萬港元）拍定，及第二台車「Porsche車型：911 DAKER」1430萬（約365萬港元）拍定，第三台車四大神獸蛙王（淺黃色）Porsche車型：918 SPYDER以5600萬（約1430萬港元）拍定，第四台車第22標660萬（約168.5萬港元）拍定，拍賣速度算得上是「秒殺」。