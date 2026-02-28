為「習特會」鋪路 傳特朗普叫停千億對台軍售

美國總統特朗普為確保其即將展開的訪華行程順利，以及與中國國家主席習近平的會晤能取得成功，據報已下令推遲一筆價值高達130億美元（逾千億港元）的對台軍售案。該軍售案包含防空導彈等關鍵武器，已在美國國務院擱置多時。

白宮下令擱置 國務院不作評論

據《紐約時報》引述多名美國官員消息，這項備受矚目的軍售案，早在今年1月已獲國會資深議員批准，但此後便一直在國務院擱置至今，遲遲未有推進。一名官員更透露，白宮已明確指示各相關機構，在特朗普與習近平會晤之前，必須停止推進此事，顯然是為「習特會」的良好氛圍鋪路。

對於相關報道，美國國務院方面僅重申「本屆政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾將繼續有效。」

事實上，中方對此輪軍售一直高度警惕。中國國家主席習近平於今年2月4日與特朗普通電話時，已明確指出台灣問題是中美關係中「最重要」的問題，並敦促「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

特朗普其後亦公開承認，鑒於習近平反對對台軍售，他正在考慮如何處理。特朗普當時表示：「我正在和他（習近平）談這件事。我們談得很愉快，很快就會做出決定。」此番言論已為今日的推遲決定埋下伏筆。

台學者：恐長期拖延 衝擊防禦整合

路透社早前披露，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，與習近平舉行會晤。台灣國防安全研究院副研究員揭仲分析指出，情況可能比想像中更為複雜。他研判，特朗普在「習特會」後，為等待北京落實其在會上作出的承諾，藉此拉抬美國中期選舉的選情，可能會選擇繼續推遲宣布對台軍售。

揭仲擔憂，這種長期的延宕，恐大幅延後台灣關鍵防禦系統「台灣之-盾」的完成整合時間，對台灣的整體防衛能力造成實質衝擊。