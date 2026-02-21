台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰

台灣有網民日前發文，指其表兄在香港轉機時遺失護照，稱很大機會是行李安檢時「遭香港海關偷走」，惹來香港網民圍剿，斥其造謠。涉事網民19日再發文致歉，承認影射可能與香港海關有關，是過於武斷。

稱安檢後只餘機票

引發爭議的台灣網民早前在Threads發文，指其表兄於香港轉機時，按要求將護照放入檢查盒過X檢查，表兄則被要求到旁邊接受安檢，之後發現護照失蹤但機票仍在，要求看閉路電視又遭拒絕，認為「很高機率是海關人員偷的。如果非必要真的不會再到香港轉機。 」最終表兄被逼提早返回台灣。

台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。

台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。

台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。

發文即引起熱烈反應，香港網民群起指斥帖主亂「屈」香港海關，指出在香港轉機，根本不用辦理出入境手續，行李安檢也由非海關人員負責，過程中正常不會與海關接觸，而且極質疑單獨偷護照的動機，直批帖主的發文是故意黑香港。

有網民發現，帖文引發爭議後，帖主限制其他人留言，也有人發現，帖主是嘉義一間醫院的醫生，質疑其指控完全無證據和違背邏輯。

帖文引發眾怒後，該台灣網民於19日再發文，承認自己把「海關」與「安檢」混淆，並向香港海關及相關安檢人員致歉。對方補充指，親友於2026年2月9日在港轉機前往西班牙時遺失護照，當場透過航空公司協助填寫文件後即日返台，案件仍在跟進中，並附上「報案單」作交代。不過，有香港網民指出，相關文件僅屬一般報失紀錄，警方通常不會就此展開刑事調查。