Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰

兩岸熱話
更新時間：09:42 2026-02-21 HKT
發佈時間：09:42 2026-02-21 HKT

台灣有網民日前發文，指其表兄在香港轉機時遺失護照，稱很大機會是行李安檢時「遭香港海關偷走」，惹來香港網民圍剿，斥其造謠。涉事網民19日再發文致歉，承認影射可能與香港海關有關，是過於武斷。

稱安檢後只餘機票

引發爭議的台灣網民早前在Threads發文，指其表兄於香港轉機時，按要求將護照放入檢查盒過X檢查，表兄則被要求到旁邊接受安檢，之後發現護照失蹤但機票仍在，要求看閉路電視又遭拒絕，認為「很高機率是海關人員偷的。如果非必要真的不會再到香港轉機。 」最終表兄被逼提早返回台灣。

台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。

發文即引起熱烈反應，香港網民群起指斥帖主亂「屈」香港海關，指出在香港轉機，根本不用辦理出入境手續，行李安檢也由非海關人員負責，過程中正常不會與海關接觸，而且極質疑單獨偷護照的動機，直批帖主的發文是故意黑香港。

有網民發現，帖文引發爭議後，帖主限制其他人留言，也有人發現，帖主是嘉義一間醫院的醫生，質疑其指控完全無證據和違背邏輯。

帖文引發眾怒後，該台灣網民於19日再發文，承認自己把「海關」與「安檢」混淆，並向香港海關及相關安檢人員致歉。對方補充指，親友於2026年2月9日在港轉機前往西班牙時遺失護照，當場透過航空公司協助填寫文件後即日返台，案件仍在跟進中，並附上「報案單」作交代。不過，有香港網民指出，相關文件僅屬一般報失紀錄，警方通常不會就此展開刑事調查。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
40分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前