26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發

更新時間：18:12 2026-02-18 HKT
台北市今日（18日）發生一宗涉及港人的死亡案件。一名年約26歲的香港男子，被發現陳屍在中山區「大倉久和大飯店」房間內。救護人員到場時證實男子已死亡多時，警方已即時封鎖現場展開調查，其死因目前尚有待釐清。

警翻看閉路電視查疑點

消息指，該名26歲的香港男子抵埗台灣後，便入住位於中山區「大倉久和大飯店」。今日中午，疑因已過退房時間但仍未辦理手續，酒店職員遂前往房間查看，開門後赫然發現事主倒臥房內，已無生命跡象。

職員即時報警。救護人員接報到場，經檢查後證實該名男子已經死亡一段時間。轄區警方隨即趕至，立即封鎖涉事房間及樓層，並展開搜證及調查工作。

據悉，警方已開始翻查酒店的閉路電視錄影，以釐清死者是入住時間、期間是否有其他人曾進出其房間等線索。至於其死亡原因仍有待警方及法醫進一步調查及剖驗後，方能確定。

