高金素梅百萬交保 稱不屈服政治追殺

台灣無黨籍立委高金素梅被指虛報詐領補助款，台北地檢署昨日傳訊她盤問3小時後，允其以100萬元新台幣（約25萬港元）保釋。她步出北檢眼泛淚水說，不會屈服賴清德政府的政治目的。

現年60歲的高金素梅，台灣泰雅族，原名金素梅，曾為演員、歌手。2002年起任立委，長期為原住民權益發聲，也主張一個中國、反對「台獨」等立場。

她昨日在臉書發文，強調自己從政24年來始終清白，此次行動是民進黨政府發動的「莫須有政治追殺」，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。希望大家過上一個好年，馬上幸福」。