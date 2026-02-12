台灣代表處或降名「台北」 立陶宛總理認輸在衝得太前

台灣與立陶宛關係生變？立陶宛總理表示，不排除將台灣駐該國首都維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」，又承認當初准代表處命名為「台灣代表處」決定太倉促，結果立陶宛像「衝到火車前面，結果輸了」。

中央社報道，總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）12日就台灣代表處或會改名為「台北」回應，指「看不出為何不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」

魯吉尼涅說，她不認為更名本身有什麼「大問題」，但強調相關決定應與戰略夥伴協調。她補充說：「我們當初的行動過於倉促，這是不爭的事實。」

魯吉尼涅上周向「波羅的海通訊社」（Baltic News Service）表示，立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

她說，問題不在開設代表處，因為其他歐盟國家也有類似舉措，「但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍選擇這麼做，是個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

立陶宛政府當年允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」為名開設代表處，引發中國強烈反彈，北京隨後宣布與立陶宛的外交關係降級。

魯吉尼涅受訪時透露，立陶宛正在就與中國關係正常化進行磋商。