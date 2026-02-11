賴清德祝賀高市早苗勝選 國台辦：媚日諂媚令人不齒

日本第51屆眾議院選舉周日（8日）舉行，結果由高市早苗率領的自民黨大勝。台灣領導人賴清德透過社交媒體平台X發文恭賀自民黨總裁、首相高市早苗取得勝利，期待台日持續攜手共促印太地區的和平與繁榮。國台辦發言人朱鳳蓮表示賴清德藉機散佈媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。

賴清德2025年4月接見高市早苗。 台政府

賴清德以日文發文表示，誠摯恭喜高市早苗大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持。

賴清德說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願高市早苗的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來，祝願日本永續發展、人民安康。

2月11日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。有記者問發言人對賴清德的發文有何評論。發言人朱鳳蓮表示，外交部已經就日本眾議院選舉表明了立場，中方要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。賴清德當局罔顧日本在殖民統治時期犯下的滔天罪行，藉機散佈媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。