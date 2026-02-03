史上首位｜「陸配」爭議聲中擔任台灣立委 李貞秀稱返湖南棄國籍遭拒
更新時間：16:49 2026-02-03 HKT
「陸配」（大陸配偶）李貞秀遞補當選台灣民眾黨不分區立委，今天在立法院宣誓就職，成為台灣首位擁有大陸國籍的立法委員。對於內政部要求放棄中華人民共和國國籍，李貞秀表示，她回湖南申請放棄國籍，但不被受理。
民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啟楷於上周六卸任，新遞補的6人包括李貞秀。
李貞秀1973年出生於湖南，1993年因婚姻來台灣定居。內政部指，李貞秀應在就任之前辦理喪失大陸國籍，否則應由立法院解職，已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵其辦公室。
李貞秀表示，她在台灣居住超過30年，5名子女都是台灣人，她熱愛台灣。她特地飛回湖南省衡南縣，到當地公安局申請放棄國籍，但不被受理。如同陸委會所言，沒有陸配因為台灣身分，成功放棄中華人民共和國國籍。
