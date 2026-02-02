Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣陸委會：港澳旅遊警示維持橙色 避免非必要旅行

兩岸熱話
更新時間：16:31 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:31 2026-02-02 HKT

春節旅遊旺季來臨，針對台灣人出境旅遊的熱門地點香港與澳門，台灣陸委會稱，考量港澳情勢與法令規定及執法趨勢，「目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號」，建議民眾避免非必要旅行。

離台前宜先刪手機敏感資料

行政院大陸委員會（陸委會）今日以新聞稿表示，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

台灣陸委會對港澳維持橙色旅遊警示，建議民眾如非必要，避免前往到港澳旅行。中時

陸委會指出，「例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除」。
    
陸委會於2024年6月27日調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，原因為北京發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），嚴重威脅民眾赴陸港澳之人身安全。

據陸委會「發布大陸地區及香港、澳門旅遊警示機制」說明內容，陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。

 

