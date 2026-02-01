Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

與男友鬧分手疑失控 台中母餵藥毒殺兩兒

更新時間：16:44 2026-02-01 HKT
發佈時間：16:44 2026-02-01 HKT

台灣台中市昨日凌晨發生一宗家庭慘劇。一名30多歲的陳姓女子疑情緒失控，涉嫌給分別8歲和3歲的兩個兒子餵食藥物，兩童送醫後均不治身亡，陳女則獲救。據悉，陳女在下毒手前，曾撥打電話向友人吐露與男友爭執、雙方鬧分手等。

據台媒報道，8歲長子為陳姓女子與前夫所生（雙方輪流撫養），3歲幼子為其與現任男友所生，事發時長子正由母親照顧。30日深夜，男友不在家，陳女致電閨蜜訴苦1個多小時，透露要帶孩子「一起走」。閨蜜察覺異常報警趕往現場時，悲劇已發生。

醫院方面稱，3歲男童到院後即宣告身亡，8歲男童到院時已無呼吸心跳，搶救半小時後證實不治。據報道，涉事女子事發後情緒激動想要輕生，被帶回派出所接受詢問。有關部門已派社工協助家屬處理後事。

