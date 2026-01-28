Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張又俠落馬影響兩岸？ 國台辦：嚴防台獨、絕不放棄武力

兩岸熱話
更新時間：16:04 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:04 2026-01-28 HKT

在今天舉行的國務院台辦例行新聞發佈會上，有記者問及中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因嫌嚴重違紀違法遭到調查，解放軍高層的人事動盪會否影響兩岸關係發展？

相關新聞：解放軍大反腐｜軍報斥張又俠嚴重踐踏軍委主席負責制 「非越反越腐而是越挖越深」

國台辦發言人張晗回應稱，有關立案審查調查再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。 

她強調，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。 

相關新聞：解放軍大反腐｜6名中央軍委領導5落馬 網民嘆觸目驚心

張晗還宣佈，經國共兩黨有關方面協商，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦。

