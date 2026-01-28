國共兩黨智庫論壇下周二北京舉行 相隔十年復辦

國台辦宣布，將在下周二（2月3日）在北京舉行國共兩黨智庫論壇，主題為「兩岸交流合作前瞻」，國台辦發言人形容，論壇符合台灣主流民意及兩岸民眾期待。這是相隔十年，再次舉辦該論壇。國民黨副主席蕭旭岑將率40名學者參加。

國台辦發言人張晗今日在例行記者會上宣布上述活動，指論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

張晗表示，這屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

有媒體進一步詢問，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係融冰，緩解當前的緊繃局勢。

被問到國民黨主席鄭麗文日前表示希望推動兩岸關係融冰時，張晗表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她聲稱，即將舉辦的「國共兩黨智庫論壇」，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合台灣內部主流民意，符合兩岸民眾期待。

國民黨宣布，副主席蕭旭岑將聯同約40名專家學者，下周一起一連三日至北京出席論壇，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、AI人工智能等。

首屆國共論壇在2006年4月舉行，由時任中共總書記胡錦濤及時任國民黨主席連戰促成，自2016年後停辦至今。