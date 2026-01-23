三立電視採訪車失控 直撞台北彰化銀行釀10傷
更新時間：17:11 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-23 HKT
台灣三立電視台一輛採訪車，今天下午行經台北市中山區時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，事故最少造成3人重傷、1人中傷、6人輕傷。
據了解，三立採訪車司機沒有受困，經檢測酒測值為0。其初步向警方供稱機械故障、車輛從一江街要左轉南京東路時「車輛轉速突然升高」。台北市警察局長林炎田也趕赴現場了解狀況。
三立電視台事後發表聲明，對事故造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，電視台深表歉意，並將負起應盡責任。
三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。
關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。
