在野黨反對 賴清德3000億國防預算案受阻

下遲遲未能通過審議。台灣國防部昨天向立法院公開籌購7類武器數量，強調台海局勢不穩，須快速提升戰力。

台防部：須快速提升戰力

美國在台協會處長谷立言昨日表示，自由不是免費，美國以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但不應獨自承擔這項負擔。他讚賞賴清德承諾2030年的國防預算將達到GDP的5%，以及400億美元軍購特別預算來實現目標，並透露稱，已有3間美商對台展開布局，其中諾格公司已在台設置中口徑彈藥測試靶場。

去年11月賴清德表示，台灣已計劃未來8年內追加投入400億美元防務特別預算，以建構先進防禦作戰體系。惟相關計劃在立法院連續8次遭佔大多數席位的在野國民黨、民眾黨聯手封殺。美媒《紐約時報》稱，摩擦反映出島內日益加劇的分歧：究竟該緊抓對美關係，還是嘗試與北京和解。

台灣國防部19日在立院以機密方式專報國防特別條例，會後針對擬籌購專案釋出可公開資訊，涵蓋精准火炮、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈等7類的武器採購數量與規劃，無人載具方面包括各型攻偵無人機生產逾20萬架、無人艇逾千艘。

台灣國防部強調，大陸近年持續擴增軍力，更常以對台作戰進行針對性軍演，加劇台海局勢不穩定。特別預算可在短期內獲得財源，快速提升戰力，籲請立法院盡速審查，避免建軍規劃受阻。