國台辦：台美貿易共識 是民進黨賣身券

台美關稅談判近日結束，台灣承諾在美國半導體和技術製造業投資2500億美元，以換取降低該島出口美國商品的關稅至15%。大陸國務院台辦發言人彭慶恩昨天評論，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸淩面前卑躬屈膝的投降書。

除了2500億美元投資，台灣政府還提供2500億信用保證。彭慶恩說，下一步台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

台媒報道，大陸海警船14日出現在東沙島附近水域，台海巡部門稱「中國應停止一切侵擾行為」，揚言「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

彭慶恩表示，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。無論民進黨當局說甚麼、做甚麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。