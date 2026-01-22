Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國台辦：台美貿易共識 是民進黨賣身券

兩岸熱話
更新時間：09:10 2026-01-22 HKT
發佈時間：09:05 2026-01-22 HKT

台美關稅談判近日結束，台灣承諾在美國半導體和技術製造業投資2500億美元，以換取降低該島出口美國商品的關稅至15%。大陸國務院台辦發言人彭慶恩昨天評論，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸淩面前卑躬屈膝的投降書。

相關新聞：台美達成貿易協議對等關稅減至15% 全球首個取得美232條款優惠

除了2500億美元投資，台灣政府還提供2500億信用保證。彭慶恩說，下一步台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%，這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險。 路透社
台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險。 路透社

台媒報道，大陸海警船14日出現在東沙島附近水域，台海巡部門稱「中國應停止一切侵擾行為」，揚言「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

彭慶恩表示，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。無論民進黨當局說甚麼、做甚麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
12小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
15小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
10小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
9小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
10小時前
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
11分鐘前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前