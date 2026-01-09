Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣進入超高齡社會 去年新生兒數再創歷史新低

兩岸熱話
更新時間：22:03 2026-01-09 HKT
發佈時間：22:03 2026-01-09 HKT

台灣內政部9日公布，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上老年人口達到467萬3155人，佔整體20.06%，依據世界衞生組織定義，台灣正式邁入「超高齡社會」。此外，2025年新生兒數只有10萬7812人，連續10年下降，再創新低。

直至2025年12月底，全台人口數為2329萬9132人，相比2024年同期減少10萬1088人，人口負成長趨勢持續2年。新生兒數部分，去年12月單月新生兒出生數為9027人，比11月增加1081人，但相較前年同期減少3469人。

人口結構部分，台灣0歲至14歲人口數為268萬1890人，佔總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，佔68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，佔20.06%。

根據世衞定義，65歲以上老年人口佔總人口比率達到7%稱為「高齡化社會」，14%是「高齡社會」，若達20%稱為「超高齡社會」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
4小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
9小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
8小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
4小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
11小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
12小時前
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
影視圈
5小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
2026-01-08 17:00 HKT
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT