台灣進入超高齡社會 去年新生兒數再創歷史新低

台灣內政部9日公布，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上老年人口達到467萬3155人，佔整體20.06%，依據世界衞生組織定義，台灣正式邁入「超高齡社會」。此外，2025年新生兒數只有10萬7812人，連續10年下降，再創新低。

直至2025年12月底，全台人口數為2329萬9132人，相比2024年同期減少10萬1088人，人口負成長趨勢持續2年。新生兒數部分，去年12月單月新生兒出生數為9027人，比11月增加1081人，但相較前年同期減少3469人。

人口結構部分，台灣0歲至14歲人口數為268萬1890人，佔總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，佔68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，佔20.06%。

根據世衞定義，65歲以上老年人口佔總人口比率達到7%稱為「高齡化社會」，14%是「高齡社會」，若達20%稱為「超高齡社會」。