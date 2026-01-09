兩岸關係︱特朗普稱大陸在其任期內圖改變現狀會「不悅」 外交部：解決台灣問題是中國人的事

美國總統特朗普（Donald Trump）接受《紐約時報》採訪時，被問到大陸在台灣問題上會否參考美國突襲委內瑞拉的行動，特朗普認為中國國家主席習近平不會如此行事，不過至於他會怎麼做，這取決於他。特朗普在訪問中指出，如果大陸在其任期內試圖改變台灣現狀，他會非常「不悅」。



就特朗普言論，外交部發言人毛寧表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。

特朗普受訪時表示，習近平視台灣為中國一部份，由習近平自行決定採取甚麼行動，但他已經向習近平表明，若大陸對台動武，他會非常不高興。特朗普又再次表示，相信習近平在自己任內不會對台動武，但之後美國換人出任總統，大陸便可能會採取行動。

被問到習近平在台灣問題上會否參考美國突襲委內瑞拉的行動，特朗普表示，台灣對於中國而言與他所說的馬杜羅（Nicolas Maduro）政府對美國構成的威脅不同，不認為兩者有相似性。