中國觀察： 效法美國「斬首」 北京活捉賴清德？

幾個小時之前，委內瑞拉總統馬杜羅在總統府會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪一行，強調中委「兄弟情誼」。幾個小時之後，馬杜羅夫婦就被美軍生擒，震撼全球，亦攪動中國輿論場。不少內地網民譴責特朗普赤裸裸的霸權行徑，亦有網民從戰術角度讚賞其快狠準的「斬首行動」，甚至認為值得北京效法「活捉老賴」，以解決台灣問題。

「從情報，策反，軍事角度，這確實是一次非常成功大膽的行動。特朗普確實上大分，贏麻了。」網紅KOL「西西弗評論」寫道。他指出，活捉馬杜羅比炸死杜羅難得多，需要用直升機低空突入，特種部隊機降，撤離的難度也非常大。

香港城市大學教授王江雨也在社交媒體撰文，「政治不正確」分析美帝行徑。他指出，這是見效最快的手法，成本低、效果好，一擊即中，全身而退，不陷泥潭；美國的手法絕對值得另一個大國學習，敢於運用強大力量，以雷霆手段立威，輔之以其他手段周濟立德，會無敵於天下。

有網民說，「是否也可以去灣灣把老賴抓了？」這裡的「灣灣」就是台灣，「老賴」則是賴清德。也有網民說：「委內瑞拉這事兒倒是給我們統一台灣提供了個思路：直接先特種作戰把賴清德抓了，然後馬上宣佈接管台灣，速戰速決。」

美國一些議員和學者也擔心北京「有樣學樣」。美國著名戰略學者布蘭茲（Hal Brands）指出，突襲「斬首」馬杜羅政權，凸顯美軍與情報體系的壓倒性能力，但其「封鎖、斬首」的戰術已形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京用在台灣議題上。共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、民主黨議員威善高（Scott Wiener）均表示，擔憂北京會以此為藉口「入侵台灣」。

紀曉華