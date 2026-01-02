台灣熊出沒｜阿里山區首宗 闖工人宿舍大吃罐頭肉

台灣嘉義縣阿里山鄉達邦村一處工寮（工人宿舍）遭入侵，雪櫃門大開，櫃體遺留大型動物抓痕，存放的雞蛋破碎遭生食，肉醬罐頭被暴力扭開吃空，當地林業及自然保育署從現場跡證研判，懷疑是台灣黑熊太餓潛入，目前已架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴、防熊噴霧給民眾緊急防護之用。據中時新聞網，此案是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄。

當地林保署表示，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129米的阿里山達邦部落，距分署近年拍到黑熊點位最近距離3.8公里。2025年12月31日民眾因發現工寮內雪櫃被開啟，食物及儲放的罐頭遭強大外力破壞，懷疑是台灣黑熊入侵工寮翻找食物導致。經專家鑑識，判定是台灣黑熊所為。

林保署稱，由於入侵黑熊動態不明，達邦社區也已參與「台灣黑熊生態給付計畫」，社區除加強巡護，也自主要求居民注意自身安全；另分署為感謝居民通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金，如查有財物損失，也會核實補償。

目前嘉義分署已在工寮架設紅外線自動相機進行監測，也針對近年山區迭有黑熊出沒廣為宣傳，提醒部落居民戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，另請嘉義縣鄒族獵人協會協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡。