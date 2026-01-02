台北隨機傷人案︱調查報告：成就不如家人預期 信心崩潰報復社會

台灣12月19日發生的隨機傷人案，連同跳樓的兇手張文，共導致4死11傷。警方完成調查報告，指全面分析後，認為張文因長期「成就不如家人預期」，信心崩潰，變成斷六親的「孤鳥」，最後進行全面性的毀滅，並自我了結。

軍中及保安公司未有欺凌

27歲的兇手張文，在台北車站及捷運中山站，不斷投放煙霧彈、企圖投擲燃燒彈及用長刀不斷攻擊途人，造成大量死傷，之後在逃走時於天台躍下死亡。

據中時新聞報道，警方專案組今日公布調查結果，小組針對張文金流及交友圈進行全面分析，並派遣警員訪談家人、虎尾科技大學同學、任職前保安公司等處，拼湊其從大學至犯案前生活軌跡。

專案小組派遣大批警員，前往虎尾科技大學、他服役的單位空軍無線電通訊中隊、退役後工作的保安公司，進行大規模曾與他熟識的同袍與同事進行訪談，發現張文表現均正常，且思路清晰，並未曾受所謂「霸凌」情事。

在服役單位方面，張文報考志願軍服役後不久就想提前離開，為此還多次詢問單位長官如何才能「不受重大處分被汰除」。他選擇自導自演「酒駕」，並刻意通報單位讓自己被汰除，也依規定賠償數萬元，完成提前退役計畫。



高知識家庭期望過大

在保安公司方面，經調查，他在工作期間表現平平，與同仁互動不多，曾經離職後又回任，最後又辭職，但工作上並未有過疏失，公司還曾一度希望他再回任。

專案小組經過訪查結果，確認張文在就學、服役、工作期間，完全未曾遭受霸凌，反而是他在家中知識水平高，在家人期許下，造成心境轉折，自認「成就不如家人預期」，在信心嚴重打擊受挫和自我壓力下，斷絕與親友關係及聯繫，成為「孤鳥」，因此漸漸對社會產生反面情緒，最後進行全面性的毀滅，並自我了結。