圍台軍演｜美國務院首發聲明 呼籲北京停止對台軍事施壓

解放軍東部戰區12月29日起在台灣舉行圍島實彈演習，至12月31日宣告結束，美國國務院周四（1月1日）呼籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。這是解放軍是次圍台軍演後，美國務院首次發聲回應。

解放軍周一（12月29日）無預警宣布大規模圍台軍演「正義使命—2025」，並於隔天（30日）在台灣本島周邊進行實彈射擊，發射的共27枚火箭彈落點迫近台灣24海里線，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

上述軍演陸續引起包括日本、澳洲、英國和歐盟等國家和地區表示關切。在中國大陸宣布軍演結束隔天，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在國務院官網發布簡短聲明，批評中國大陸的對台和區域其他國家的軍事行動和言論不必要地升高緊張情勢。美國敦促北京保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。

皮戈特並表示，美國支持台海的和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括通過武力或脅迫的方式。

