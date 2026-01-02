Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演｜美國務院首發聲明 呼籲北京停止對台軍事施壓

兩岸熱話
更新時間：09:14 2026-01-02 HKT
發佈時間：09:14 2026-01-02 HKT

解放軍東部戰區12月29日起在台灣舉行圍島實彈演習，至12月31日宣告結束，美國國務院周四（1月1日）呼籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。這是解放軍是次圍台軍演後，美國務院首次發聲回應。

相關新聞：圍台軍演︱歐盟日澳表達關切 中國外交部斥「說三道四」「十分虛偽」

相關新聞：圍台軍演︱解放軍台島南部海域實彈射擊 特朗普：不認為習近平會動武

解放軍周一（12月29日）無預警宣布大規模圍台軍演「正義使命—2025」，並於隔天（30日）在台灣本島周邊進行實彈射擊，發射的共27枚火箭彈落點迫近台灣24海里線，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

上述軍演陸續引起包括日本、澳洲、英國和歐盟等國家和地區表示關切。在中國大陸宣布軍演結束隔天，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在國務院官網發布簡短聲明，批評中國大陸的對台和區域其他國家的軍事行動和言論不必要地升高緊張情勢。美國敦促北京保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。

皮戈特並表示，美國支持台海的和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括通過武力或脅迫的方式。
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
10小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
14小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
12小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
11小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
18小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
19小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
21小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
15小時前
西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔
突發
7小時前