圍台軍演︱演習期間照與海巡署高層聚餐 台海委會管碧玲道歉

兩岸熱話
更新時間：15:01 2026-01-01 HKT
發佈時間：15:01 2026-01-01 HKT

解放軍東部戰區周一（12月29日）起舉行圍台演習，但台灣海委會主委管碧玲被揭露，在演習期間於周三（31日）仍與海巡署高層聚餐，惹來批評。管碧玲就事件致歉，解釋餐敘是惜別性質。

稱解放軍船艦30日已駛離

台媒1日報道，解放軍在周一至周三舉行最逼近台灣本島的實彈演習期間，管碧玲與海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等海巡高官，卻前往位於高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳用餐。

台海委會管碧玲就圍台軍演期間仍舉行聚餐致歉。管碧玲FB
相關新聞：圍台軍演︱歐盟日澳表達關切 中國外交部斥「說三道四」「十分虛偽」

管碧玲今日在Facebook發文回應，指數周前已安排在12月31日舉行海委會2025年最後一次主管會議，並且是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

她稱，解放軍29日突然發動軍演，與幹部討論後，依據公布的軍演時間為12月29日上午至12月30日下午6點，因此決定12月31日擴大主管會議照常舉行。

相關新聞：圍台軍演︱福建海警執法巡查 要求台海巡署講中文︱有片

管碧玲指出，12月30日下午6點，中國船艦均陸續駛離，但未依慣例宣布結束。當時考慮到黃向文、陳泗川最後一次參加擴大主管會議，餐敘屬惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，考慮到感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

她對此造成的媒體負面形象深感抱歉。

管碧玲續指，這是她就任以來首次安排主管、副主管餐敘相聚惜別，也因此未斷然取消餐敘。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

