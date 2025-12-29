Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱東部戰區今起檢驗取綜合控制權 外交部：美要認清售武嚴重後果

兩岸熱話
更新時間：12:42 2025-12-29 HKT
發佈時間：12:42 2025-12-29 HKT

新華社報道，解放軍東部戰區今日起，在位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力進行演習。重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。外交部警告，美國要認清對台售武的嚴重後果。

相關新聞：圍台軍演｜美歐日斥解放軍演訓 外交部：台灣問題不容外來干涉

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

央視：圍島鏈條、越勒越緊

外交部微信公眾號《寬廣太平洋》發布《美國應認清對台軍售的嚴重後果》文章，指美國近日大規模對台售武，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

文章警告美國認清武裝台灣，是加速把台海推向兵兇戰危的境地。美方以武助獨勢必推高中美衝突對抗的風險。

央視微博稍早時發文指，「解放軍台島周邊演習對比」，從2022年軍事演訓行動，到2024年聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B，再到2025年正義使命-2025，圍島鏈條、越勒越緊！

 

 

東部戰區發佈聯合演訓區公告及示意圖：

中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。具體為：

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

曾六次圍台演習

資料顯示，解放軍2022年首次舉行圍台軍演，當時因前美國眾議院議長佩洛西訪問台灣而作出反制。

至今，圍台軍演已舉行6次，對上一次在今年4月，舉行代號為「海峽雷霆—2025A」的圍台軍演。

 

 

