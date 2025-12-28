台灣宜蘭7級地震 ｜相當於釋放16顆原子彈威力 專家：強震周期要重新計算
更新時間：08:49 2025-12-28 HKT
發佈時間：00:50 2025-12-28 HKT
發佈時間：00:50 2025-12-28 HKT
台灣宜蘭近海周六（27日）深夜11時05分發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，屬深層地震，全台多地感到明顯震動。
東森新聞引述地震專家郭鎧紋指，今次地震釋放的能量相當於約16顆原子彈威力，其成因為菲律賓海板塊向西北方向隱沒至歐亞大陸板塊，與今年8月27日龜山島附近地震的成因相同。
郭鎧紋進一步表示，這是今年第一次規模達7級的地震，上一次規模7以上地震為去年4月3日花蓮地震，在宜蘭近海今次地震發生前，台灣已連續632天未出現規模6.5以上地震，已超過平均強震間距約397天，因此隨着今次地震發生，強震周期需重新計算。
他亦引述氣象署評估，預計未來一周相關區域仍可能出現規模5.5至6級的餘震。
