彈劾賴清德︱台立法院藍白提案通過 下月21日邀賴解畫
更新時間：14:09 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-26 HKT
台灣國民黨、民眾黨憑在立法院佔多數優勢，成功以贊成60票，反對51票，通過彈劾台灣領導人賴清德的提案。立法院會邀請賴清德在明年1月21日作首次說明及詢問。
不滿未執行《財劃法》
藍白陣營以行政院長卓榮泰不副署《財劃法》為由，批評賴清德違反憲法義務，對立法院三讀通過法律，恣意選擇不公布。12月19日宣佈啟動彈劾賴清德提案。
按時程，明年1月14日、15日舉行賴清德彈劾案公聽會2場。1月21日、22日召開全院委員會，並邀請被彈劾人賴清德列席進行第一次說明及詢問。
由於彈劾案規定，彈劾案須經全體立法委員2/3以上（即76席）決議方能通過。目前全體立委共113席，而在野陣營（國民黨、民眾黨及無黨籍）約掌握62席，距離76席門檻仍差14席以上。這意味著，若無執政民進黨立委倒戈支持，該案極高機率在5月19日因票數不足而遭否決，賴的領導人職務將不受影響。
