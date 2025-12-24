台灣兩居民長期向大陸走私凍品 公安發懸賞徵集犯罪線索

大陸公安機關發布懸賞通告，指控台灣居民簡文昇與陳順進，涉嫌長期用船隻向大陸走私急凍貨品，懸賞5萬至25萬元（人民幣，下同），向公眾徵集犯罪線索。

2025年6月，山東省威海市公安局在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進（2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃）為首的走私犯罪集團，操控西非國家多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

公安發懸賞徵集兩台灣居民犯罪線索。

大陸公安機關對簡文昇、陳順進發出懸賞追捕，凡提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，威海市公安局將視情給予5萬元至25萬元的獎勵。

對此，國務院台辦發言人彭慶恩指出，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。