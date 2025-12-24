Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動

更新時間：11:45 2025-12-24 HKT
發佈時間：11:45 2025-12-24 HKT

台北上周五（19日）發生襲擊事件。狂男張文無差別襲擊民眾，最終墮樓身亡，同時釀成3死11傷。警方查出張文在13日預訂當地一間叫千慧旅館作為「行動基地」。台灣Ettoday新聞網報道，張文還有準備預訂大同區紫園飯店作「第二基地」，計劃聖誕節入住。警方表示，兩間酒店是同時間落訂，惟因存款不足無法網上付款，張文最後只能用現金訂千慧旅館，放棄紫園飯店。

專案小組成員追查，張文13日先後在兩個不同的訂房網站，其中預定17日至19日入住千慧商旅，就在南西誠品旁邊，另一間紫園飯店，時間訂在25日至27日。

讓人驚訝的是，紫園飯店正是是2018年轟動港台的「香港情侶箱屍命案」同一間酒店。陳同佳疑因女友潘曉穎出軌而將女方殺死，之後更潛逃返港。

張文在同一時間下訂兩個不同時間、不同地點的旅館，當中是否有其他攻擊目標？北市警方對此否認，反指平板電腦三張地圖顯示三個攻擊地點，張文均已完成。

報道指出，張文選在人潮眾多的周五、聖誕節假期訂購酒店，但以聖誕節的酒店價格高昂，一天就達3500元（新台幣‧下同，約875港元），張文提早一周動手，租房三天僅5700元（1425港元），或因為經濟所限，讓張文提早行動。

除了房價較貴之外，聖誕節當天也因台灣的行憲紀念日放假一天，可能會有更多人出遊，或者多請一天變成連假，導致南西商圈附近房間一間難求，故張文最後選擇提早執行隨機殺人計畫。

