台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身殯儀館傳將道歉

兩岸熱話
更新時間：14:22 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-23 HKT

台北27歲男子張文上周五在鬧市多處縱火、投擲煙霧彈，並走入商場隨機斬人，造成4死11傷。今天（23日）下午1時許，檢方將對張文遺體進行解剖釐清死因，稍早張文父母抵達殯儀館，其中張母壓低帽子遮擋，2人並未多言，快步進入。據悉驗屍完畢後，張文父母將出面向社會大眾及死者道歉。

母親資助疑全購武裝

警方調查，張文家境不錯，父親是新竹科學園工程師退休，母親則是任職於傳統產業擔任會計，哥哥也在高雄擔任工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文變裝多次換車逃走 任保安只顧打機被炒︱有片

進一步追查張文金流，發現幕後資助的人竟然是張文的母親。儘管張母表示無法與兒子取得聯繫，但從2023年到2025年共提供82萬元新台幣（約20萬港元）資助。

台北市長蔣萬安今天要求警察局盡快查出犯案動機，「掘地三尺都要找出來」。

相關新聞：台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖

台中市警察局為確保元旦跨年晚會等活動安全，採取三層維安架構，預計出動約600名警力、去年增加約140名，投入疏導交通與安全維護。

案件震驚全台。因「逃兵役」被通緝的張文，犯案後在誠品商場頂樓墜下身亡，但相關案情仍有諸多疑點。台北地檢署今日將安排解剖張文的遺體，確認其死因，並抽血鑑定是否有毒藥物反應。

