台北隨機傷人案｜日作家親目慘案　熱心幫倒地騎士止血

兩岸熱話
更新時間：22:58 2025-12-20 HKT
發佈時間：22:55 2025-12-20 HKT

日本作家木下黃太表示，昨晚經過台北捷運中山站附近時，正好遇到震驚的傷人案。他在自己錄製的影片中表示，看到有騎士被砍傷而倒地流血，上前幫忙傷者止血。

木下昨晚7時40分在社群平台X發文，「在台北遇到恐怖攻擊，感到無力…」。

相關新聞：台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」

他也在文中附上影片表示，當時身在台北捷運中山站附近的商場大樓前，「我剛剛在一樓時，突然出現一名持利器的男子闖入一樓，接著就有人群為了躲避這名男子而跑出大樓，我也跟著先離開大樓，而大樓外面有兩人被刺傷，其中一人騎著機車倒地。」

他接著上氣不接下地說，「當時只有我在附近，而我當時也上前幫忙止血，但對方仍血流不止。我手上也沾著血跡…恐怕傷者已經失去意識」。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文丟煙霧彈斬死3人 5人仍救治中 警料策劃逾半年

他也在影片中推測，「可能發生像是恐怖攻擊的事件」。

從木下發布的影片能看到，他當時站在捷運中山站出口旁的誠品南西店前，而且有員警、消防人員與其他急救人員抵達店外一樓。

而影片也錄到像是救護車與警車鳴笛的聲音。


他也在影片中哽咽地表示，「當時他沒有任何急救工具，只能徒手幫傷者止血，但對方血流個不停，令他非常心痛」。

木下曾長年擔任日本電視台（Nippon TV）社會線記者，目前是作家。

