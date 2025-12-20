Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜鄰居指疑犯張文小時候很乖巧 父母認屍指其已兩年沒回家

兩岸熱話
更新時間：09:22 2025-12-20 HKT
發佈時間：05:34 2025-12-20 HKT

台北市19日發生的隨機襲擊案造成4死多傷慘劇，27歲疑犯張文在與警對峙期間墮樓身亡。隨着調查展開，這名震驚全台的瘋狂襲擊者的神秘面紗被逐漸揭開。據悉，張文曾是空軍志願役軍人，卻因酒駕被汰除後性格大變，不但與家人斷絕往來長達兩年，更因逃避教召淪為通緝犯，最終走上不歸路。

曾方在張文老家帶走手機、電腦等三樣關鍵證物

警方調查發現，張文的背景充滿轉折。他出身桃園楊梅一個平凡家庭，父母居住在當地社區已逾30年。據台媒報道，鄰居對其印象仍停留在孩提時代，稱他「小時候很乖巧」，但長大後卻行蹤神秘，已有多年未曾返家，街坊對其近況一無所知。

本有穩定軍職  因酒駕遭撤職人生急轉直下

報道又指，張文早年投身空軍擔任志願役，原有一份穩定的軍職，惟後因酒駕違法遭軍方撤職汰除。回歸社會後，他疑因無法適應轉變，曾任保安員，居無定所，戶籍遷移後更無法接獲教召令，因而涉嫌觸犯妨害兵役罪而遭地檢署通緝，結果人生陷入更深泥沼。

相關新聞：台北隨機傷人案｜疑犯張文現場遺筆記簿成破案關鍵 縱火燒自宅畫面曝光

張文父母認屍後指出，曾經想找過張文，但是卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以根本出乎意料之外，只是因為兒子釀下大禍，父母也只能不斷拭淚。

張文的父母及在高雄的哥哥，在慘劇發生後被緊急傳召協助調查。張家父母向警方坦言，兒子已離家兩年多，期間完全沒有與家人聯繫，家屬甚至不知道他在台北的生活細節。

昨日凌晨，警方持搜索票進入張文老家搜查，由於張文離家多時，屋內幾乎沒有留下他的生活痕跡，警方最終僅帶走他曾使用的手機、電腦等三樣證物。

相關新聞：台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落鐵閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」

案發前的動向顯示張文早有預謀。他於本月17日入住台北一間商旅，懷疑在房間內自製汽油彈。19日下午，他先在台北市區多處縱火，再潛回租屋處引火，最後趁現場混亂之際，帶備煙霧彈及長刀前往台北車站及中山商圈隨機傷人，最終造成3死多傷，震驚全個台灣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
6小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
5小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
19小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
9小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中九龍繞道（油麻地段）早上10時通車。
01:29
中九龍繞道︱油麻地段通車 繁忙時段往九龍灣僅5分鐘 陳美寶：火災後運輸基建不能停下來
社會
6小時前