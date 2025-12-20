Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜賴清德：擴大戒備、依法嚴查 形容疑犯張文為暴徒

兩岸熱話
台北市周五（19日）傍晚發生極其嚴重的連環隨機斬人及投擲煙霧彈事件，造成多人傷亡。台灣領導人賴清德事後於社交平台Facebook發聲明，形容疑犯張文為暴徒，宣布警方及相關單位已在全台灣範圍內擴大戒備，依法嚴查。

賴清德在帖文中表示，周五傍晚時分，台北車站及台北捷運中山站一帶相繼發生暴徒投擲煙霧彈及持刀傷人事件，「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員」。

針對後續調查與社會秩序，賴清德表示，警方及相關單位已經在全台灣擴大戒備，也請民眾不要轉傳未經查證的訊息，並指「對於行兇的暴徒」，政府將依法嚴查，迅速釐清案情，絕不寬貸。

目前，台北市警局已加強捷運系統與各大商圈的巡邏密度。雖然27歲嫌犯張文已因墮樓送醫不治，但警方仍正就其是否有共犯或預謀跡象進行深入調查。

