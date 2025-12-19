賴清德被彈劾 台藍白陣營今正式提案

台灣朝野對立升溫，據中時新聞網報道，12月19日上午，台灣國民黨、民眾黨將聯合舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德，要求賴清德親身到立法機構說明，並將在全台舉辦彈劾公聽會。今次是台灣立法機構歷來首次對領導人提出彈劾。此前，藍白兩黨在台民意機構「司法及法制委員會」18日共同提案，要求台監察機構彈劾台行政機構負責人卓榮泰。

台民意機構民眾黨黨團18日總召黃國昌、國民黨民代羅智強和王鴻薇共同提案彈劾卓榮泰。提案指出，賴清德、卓榮泰對於台民意機構「三讀」通過的「財政收支劃分法」修訂，賴清德拒絕公布，卓榮泰拒絕「副署」，創下嚴重惡例。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇提出臨時提案，表決通過對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責。

提案內對賴清德、卓榮泰「毀憲亂政」的作為，提出最嚴厲譴責，並要求賴清德、卓榮泰對於台民意機構「三讀」通過的「法律」，應依「副署」、「依法」公佈。另針對卓榮泰拒絕「副署」其「財劃法」的失職行為，由提案代表具名移請台監察機構彈劾卓榮泰。

副署權是指總統依法公布法律，發布命令，須經行政院長，或行政院長及有關部會首長之副署，否則無法生效。

民間約150萬人聯署

要彈劾總統，需由立法院全體立委二分之一以上提議、全體立委三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理，若經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職；在憲法法庭中彈劾要成立須經大法官現有總額三分之二同意，且同意人數不得低於九人，但台灣目前大法官僅八人。

行政院長的彈劾權由監察院行使，須經監委二人以上提議、九人以上審查及決定成立後，即向懲戒法院提出。監察院周四回應時說，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

中時新聞網指出，由於彈劾存在上述門檻，按照目前藍白兩黨在台民意機構的席次注定無法成案，藍白是希望借此逼迫賴清德來到台民意機構「列席說明」，面對真正民意，若賴清德再度拒絕，也會陷入「藐視民意」的罵名。

據悉，很多台灣網民評論批評，現在台灣地區實質等同「戒嚴」，也有人說賴清德終於宣告「登基」了。18日上午，有台灣網民製作網站，在社交媒體發起針對彈劾賴清德的聯署，截至19日上午，聯署人數已有約150萬人。