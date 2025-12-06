台灣一陸配因宣揚武統失居留權 轟民進黨行政暴力

台灣大陸配偶錢麗因長期在社媒宣揚武統言論，被相關機關認定危害台灣安全與社會安定，已註銷其台灣戶籍，並廢止她的依親居留。錢麗已在3日晚搭機離境返回大陸，而她本人今日（6日）也在Facebook（FB）發聲炮轟民進黨。

據《中時新聞網》報道，錢麗因屢次在FB發表武統台灣言論，台灣內政部等相關機關審議後，認定她的言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害台灣國安與社會安定，12月1日正式處分廢止錢麗的依親居留許可，並規定5年內不得再申請。

錢麗發布近照。

錢麗FB發文。

台灣大陸配偶錢。

已搭機返回大陸的錢麗今天在FB發文回應社會各界，提到台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。原本春節才要回陸探親，但臨時更改機票，已在12月3日晚間從松山機場離開台灣回到大陸，規劃先休息一段時間。

錢麗表示，經過體驗台當局9個月行政暴力，與部分民眾網上交流，得出結論：「了解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。

另據《自由時報》報道，錢麗在台灣手提電腦（筆記簿型電腦）製造商華碩（ASUS）工作。華碩早前依規處理，錢麗周二（2日）已辦理離職手續。

據悉，今年已有幾名陸配因在網絡宣揚武統言論，被台灣方面要求離台。