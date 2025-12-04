Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜10台籍詐騙犯據報大陸刑滿 遭突擊經小三通遣送回金門

兩岸熱話
更新時間：12:50 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:50 2025-12-04 HKT

台灣媒體報道，大陸公安周三（12月3日）將10名在柬埔寨詐騙集團行騙、已在對岸服完刑的台籍人士經小三通遣送回金門，報道指大陸先前沒知會金門。

據中時新聞網，昨天一次送了10位已服刑的台籍人士，先前未知會台方相關單位，是船公司售票時發現部分人員無分身證件，驚覺有異，才緊急通知治安單位作準備；而當中有8位也遭台方通緝在案，人數之多也創下首例。

相關新聞：柬埔寨電騙｜內地藝人仝卓表弟失蹤逾10日 華使館介入今日獲救

據悉，大陸遣送罪犯回台灣也有經小三通船班送返金門的先例。

報道指，台方治安單位在接獲船公司通報後緊急啟動「接人」程序，安排人員在水頭碼頭「1對1」完成入境程序後，交由警方押解送至金門地檢署偵辦。

相關新聞：柬埔寨電騙｜抖音網紅「橙子姐姐」失聯真相曝光 涉網詐、販運人口在金邊被捕

由於被遣送人士多數無證件，加上當中部分人士還是通緝犯，查驗工作耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7時半才完成。

有民眾得知跟罪犯一起搭船表示相當震驚，認為這樣太危險，好歹知會一聲。

金門副縣長則李文良回應，押解人員屬機密業務，縣府並未被告知，相關處置尊重業管單位。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
11小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
5小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
9小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
23小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
5小時前