柬埔寨電騙｜10台籍詐騙犯據報大陸刑滿 遭突擊經小三通遣送回金門

台灣媒體報道，大陸公安周三（12月3日）將10名在柬埔寨詐騙集團行騙、已在對岸服完刑的台籍人士經小三通遣送回金門，報道指大陸先前沒知會金門。

據中時新聞網，昨天一次送了10位已服刑的台籍人士，先前未知會台方相關單位，是船公司售票時發現部分人員無分身證件，驚覺有異，才緊急通知治安單位作準備；而當中有8位也遭台方通緝在案，人數之多也創下首例。

據悉，大陸遣送罪犯回台灣也有經小三通船班送返金門的先例。

報道指，台方治安單位在接獲船公司通報後緊急啟動「接人」程序，安排人員在水頭碼頭「1對1」完成入境程序後，交由警方押解送至金門地檢署偵辦。

由於被遣送人士多數無證件，加上當中部分人士還是通緝犯，查驗工作耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7時半才完成。

有民眾得知跟罪犯一起搭船表示相當震驚，認為這樣太危險，好歹知會一聲。

金門副縣長則李文良回應，押解人員屬機密業務，縣府並未被告知，相關處置尊重業管單位。

