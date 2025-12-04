Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：美台交往升級？京低調回應

兩岸熱話
更新時間：08:30 2025-12-04 HKT
發佈時間：08:30 2025-12-04 HKT

美國總統特朗普周一簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計劃以解除目前仍存在的限制。台灣方面從領導人賴清德到外長林佳龍都高調表示感謝，強調這是台美關係前進一大步，執政民進黨更聲稱這是台灣外交非常重要的勝利。北京雖然敦促華盛頓停止美台官方往來，但反應並不強烈，沒有提出交涉。

相關新聞：特朗普簽署法案深化美台關係 國台辦：強烈反對「粗暴干涉內政」

美國與台灣自1979年斷交以來，此後台灣領導人、外長或國防部長等無法出訪華盛頓，美國官員赴台亦只局限在非國防、外交方面的交流。「台灣保證實施法案」今年5月經眾議院無異議通過，參議院隨後也在11月通過這項法案，要求美國國務院至少每5年須全面審查與台灣互動的準則，並研擬逐步移除美台官方往來限制的法案。

其實，在特朗普的第一個任期，已經通過「台灣旅行法」，鼓勵美台高層互訪。當時中方強烈不滿、堅決反對，向美方提出嚴正交涉。與過去法案相比，「台灣保證實施法案」在於要求國務院從「一次性」檢視，改為「定期性檢查」美台交往，但並沒有實質的措施。

外交部發言人林劍昨天回應，只是重申堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來的立場，呼籲美方慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

北京沒有強烈回應，相信不想破壞中美目前來自不易的良好氛圍。另外，也理解參眾兩院已經通過法案，特朗普不得不簽署，而該法案條文仍然比較虛，如何執行仍有很大空間。

紀曉華 

 

 
 

