國台辦：「台獨」勢力若膽敢突破紅線 必將迎頭痛擊

兩岸熱話
更新時間：15:02 2025-12-03 HKT
發佈時間：14:38 2025-12-03 HKT

台灣領導人賴清德提出守護台灣安全的行動方案，並計劃追加1.25萬億元新台幣防衛費。近日他又鼓吹確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可觸碰之紅線，聲稱要在此基礎上對島內政黨、法人團體、民間社團等與大陸交流及政治對話進行管控。

相關新聞：賴清德稱北京推進2027武統 宣布8年追加3千億軍費

台灣領導人賴清德宣布追加防禦預算。
台灣領導人賴清德宣布追加防禦預算。

在北京，國台辦發言人張晗回應表示，賴清德肆意鉗制台灣民眾參與兩岸的交流自由，粗暴剝奪老百姓追求更加美好生活的權利，充分暴露其「恐怖政治」、「綠色獨裁」的本質。「一國兩制」是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好、發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足；台灣將永保太平，民眾將安居樂業，台灣同胞將同大陸同胞一道，共享偉大祖國的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。

張晗強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，必將斷然出手迎頭痛擊，繼續在堅持一個中國原則的基礎上，同台灣政黨團體和各界人士，就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。
 

