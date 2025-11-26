賴清德稱北京推進2027武統 宣布8年追加3千億軍費

台灣領導人賴清德今日（26日）表示，北京當局正以「2027年完成武統台灣」為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」。目前台灣已研擬兩大行動方案，將在未來8年投入1.25萬億元台幣（約400億美元，3120千億港幣），來建構先進防衛作戰體系。

賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸紅線

綜合台媒報道，賴清德今日召開國安高層會議和記者會，稱因應前所未有的嚴峻情勢，台灣國安團隊已規劃兩大行動方案。第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，當中有5大具體行動；第二項行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，包括3大目標與8大具體行動。

第一項行動方案下的5大行動包括：成立常態性專案小組透過國際和台灣戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等手段，向全世界展現守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志；台灣行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，大陸的介入干擾與可能衝擊，借由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預台灣內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺。



第三，持續落實執行3月發布實施的因應大陸統戰滲透及國安威脅的17項策略；第四，反制大陸對台灣人民的跨境鎮壓，強化跨國合作保護潛在受害者，嚴懲協助大陸鎮壓的人。第五，確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上與大陸進行交流及政治對話，建立制度性規範。

第二項行動方案是進行更多的國防投資。3個階段性目標分別是：2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻大陸威脅；2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

為達成這3個目標，台灣將有序增加國防支出，按北約標準，2026年度國防預算將超過GDP 3%；在未來8年投入1.25萬億元台幣經費，來建構先進防衛作戰體系。