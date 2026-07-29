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中英關係︱王文濤與新任商貿大臣視訊通話 促審慎解決英鋼國有化事件

大國外交
更新時間：15:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-29 HKT

7月28日，商務部長王文濤與英國新任商貿大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）舉行視訊通話，就中英經貿關係交換意見。

王文濤表示，願充分發揮中英經貿聯委會機製作用，促進中英經貿關係健康發展。中方願與英方做大合作蛋糕，加強在服務貿易、綠色轉型、再生能源等領域合作，推動雙邊貿易向上向前平衡，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

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王文濤指出，中方高度關注英鋼國有化問題，敦促英方遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定相關義務，審慎穩妥解決此事，為在英中資企業營造良好營商環境。

韋諾韜表示，良好的英經貿關係將造福雙方企業和民眾。英方贊同中方關於推動雙邊貿易向上向前平衡的理念，期待與中方深化服務貿易、氣候變遷、人工智慧等領域務實合作，加強在世貿組織的協調合作。

韋諾韜強調，英方瞭解與重視中方對英鋼問題的關切，將依相關法律聘請第三方評估機構進行獨立評估，英方將嚴格遵守相關評估結果並予以合理補償，不希望因此事影響英中經貿關係大局。
 

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