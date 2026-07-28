中國觀察：FBI局長遊天壇 這位副部長陪同

中美高層近期互動頻繁，其中較矚目的是國務委員兼公安部部長王小洪本月24日在北京會見美國聯邦調查局局長帕特爾。這並非帕特爾首次訪華，去年11月他已經根據中美元首釜山會晤的共識，低調地到北京談芬太尼等議題，但上周是正式訪問。

帕特爾前日在其社交平台「X」發放訪京的精華片段，顯示他同王小洪會晤後，還接受了中方官員的宴請，負責接待的是公安部副部長徐大彤，兩人還共同遊覽了北京天壇。徐大彤兼任國家禁毒委員會副主任，顯示芬太尼問題仍是中美執法部門合作的重點。

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徐大彤並非警界出身，他畢業於天津外國語學院英語系國際貿易專業，曾任天津市濱海新區商務委員會主任，天津經濟技術開發區管理委員會主任等職，至2019年調往陜西，出任副省長兼公安廳廳長，2023年任公安部副部長，成為公安部領導層首位「70後」。

帕特爾同徐大彤相信不是首次打交道。去年5月，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行，芬太尼問題成為關稅戰角力焦點。美國財政部部長貝森特當時透露，中方還來了一位負責安全事務的副部長，他是芬太尼專家。據了解，這名副部長就是徐大彤。

訪華過後，帕特爾不忘在其社交平台歸功於上司，稱「在特朗普總統的領導下，這屆聯邦調查局正在兌現承諾」，在網絡安全、洗錢、追逃等領域「取得了實實在在的成果」。

近期，中美官方接連公布執法合作成果清單，包括破獲堵截芬太尼前體化學品走私網絡。在追逃方面，單單7月就有兩宗，包括美方移交涉及綁架殺害中資藥企高層的疑犯劉某文回中國，中方也把一名涉及2004年殺妻性侵案的美籍紅通逃犯，由上海遣送美國。



紀曉華