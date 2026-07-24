商務部將14家歐盟實體 列入出口管制管控名單

商務部周五（24日）通報，根據有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施，並即時實施：

一、禁止出口經營者向上述14家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



據悉，14間歐盟實體包括：

1.拉法特集團（Lafert SpA）

2.嘉耐特公司（Garnet Srl）

3.辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）

4.萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）

5.安特拉科化工貿易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH）

6.InPACT公司（InPACT SA）

7.三五實驗室（III-V LAB）

8.Cavok UAS公司（Cavok UAS）

9.維戈爾光電公司（Vigo Photonics SA）

10.弗羅茨瓦夫理工大學（Politechnika Wroclawska）

11.IHC公司（IHC Merwede Holding BV）

12.太脫拉卡車公司（TATRA TRUCKS as）

13.Opticoelectron集團（Opticoelectron Group）

14.Ekspla公司（Ekspla UAB）