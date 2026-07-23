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南海衝突︱菲律賓2公務船硬闖黃岩島 中國海警攔阻驅離

大國外交
更新時間：12:49 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:49 2026-07-23 HKT

中菲兩國再在南海爆發衝突，23日，菲律賓有2艘公務船，無視中國警告，強闖黃岩島海域，被中國海警驅離。

中國海警局新聞發言人姜略表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域。

相關新聞：南海仁愛礁衝突︱中方因人道主義准菲方轉運傷員 另提嚴正交涉：停止挑釁炒作

中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

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